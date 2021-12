Vaccino ai bambini, la guida dell’Iss per genitori e pediatri che smonta le fake news (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dal 16 dicembre la campagna vaccinale anti Covid coinvolgerà anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Cominceranno i piccoli più fragili e i conviventi con soggetti immunodepressi ed elevata vulnerabilità al Covid. Si andrà avanti poi con la copertura di 3,6 milioni di bimbi vaccinabili in tutto. Ci si potrà prenotare sulle piattaforme regionali già dal 13 dicembre. Il 15 dicembre la struttura commissariale di Francesco Paolo Figliuolo farà arrivare ad hub e ambulatori le prime dosi per 1,5 milioni di vaccini. Il resto delle scorte necessarie si aggiungeranno invece da gennaio. «La vaccinazione in età pediatrica implica un coinvolgimento particolarmente attivo delle famiglie» ha spiegato il commissario, «insieme all’azione proattiva delle strutture ospedaliere pediatriche e dei pediatri sul territorio, potranno offrire ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dal 16 dicembre la campagna vaccinale anti Covid coinvolgerà anche idai 5 agli 11 anni. Cominceranno i piccoli più fragili e i conviventi con soggetti immunodepressi ed elevata vulnerabilità al Covid. Si andrà avanti poi con la copertura di 3,6 milioni di bimbi vaccinabili in tutto. Ci si potrà prenotare sulle piattaforme regionali già dal 13 dicembre. Il 15 dicembre la struttura commissariale di Francesco Paolo Figliuolo farà arrivare ad hub e ambulatori le prime dosi per 1,5 milioni di vaccini. Il resto delle scorte necessarie si aggiungeranno invece da gennaio. «La vaccinazione in etàca implica un coinvolgimento particolarmente attivo delle famiglie» ha spiegato il commissario, «insieme all’azione proattiva delle strutture ospedaliereche e deisul territorio, potranno offrire ...

