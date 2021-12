Vaccino agli under 12. Si partirà dai bambini fragili. Dall’Iss un vademecum su tutto quello che c’è da sapere e per smentire le fake news dei No Vax (Di venerdì 10 dicembre 2021) quello delle vaccinazioni è, ormai da sempre, un tema caldo. Sull’argomento il commissario all’emergenza Covid, il generalissimo Francesco Paolo Figliuolo, si è già espresso a sufficienza. Tuttavia, dopo aver sparato numeri tutta l’estate, è tornato a parlare di forniture: “Con l’attuale disponibilità di dosi si potranno vaccinare potenzialmente 25 milioni di persone, il che consentirà di mantenere il ritmo elevato che le Regioni/Province autonome stanno attualmente tenendo, anche in vista dell’inizio delle vaccinazioni in favore dei bambini, previste per il 16 dicembre, che comporterà un ampliamento della platea vaccinabile”. Inoltre “le prossime settimane – sottolinea Figliuolo – vedranno l’arrivo di ulteriori, in aggiunta a quelli già pianificati, 2 milioni di dosi di vaccini mRna – tipo Pfizer” (leggi l’articolo). Proprio in queste ore, inoltre, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021)delle vaccinazioni è, ormai da sempre, un tema caldo. Sull’argomento il commissario all’emergenza Covid, il generalissimo Francesco Paolo Figliuolo, si è già espresso a sufficienza. Tuttavia, dopo aver sparato numeri tutta l’estate, è tornato a parlare di forniture: “Con l’attuale disponibilità di dosi si potranno vaccinare potenzialmente 25 milioni di persone, il che consentirà di mantenere il ritmo elevato che le Regioni/Province autonome stanno attualmente tenendo, anche in vista dell’inizio delle vaccinazioni in favore dei, previste per il 16 dicembre, che comporterà un ampliamento della platea vaccinabile”. Inoltre “le prossime settimane – sottolinea Figliuolo – vedranno l’arrivo di ulteriori, in aggiunta a quelli già pianificati, 2 milioni di dosi di vaccini mRna – tipo Pfizer” (leggi l’articolo). Proprio in queste ore, inoltre, ...

