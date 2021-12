Vaccino 5-11 anni, antidolorifico ai bambini prima di dose? Cosa dice l’Iss (Di venerdì 10 dicembre 2021) Vaccino anti-covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, “non è raccomandato dare farmaci antidolorifici prima” di una dose “per cercare di prevenire eventuali effetti collaterali”. E’ una delle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità, che ha pubblicato online sul sito un primo piano per chiarire i dubbi dei genitori e smontare diverse fake news. prima della vaccinazione, questi i consigli degli esperti: “Parla con il bambino prima della vaccinazione per spiegargli bene Cosa sta per fare; riporta al medico vaccinatore eventuali episodi di allergie avuti dal bambino. Per prevenire traumi dovuti a un eventuale svenimento durante la vaccinazione il bambino deve stare seduto o sdraiato”. E dopo il Vaccino? “Dopo la vaccinazione verrà ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021)anti-covid aitra i 5 e gli 11, “non è raccomandato dare farmaci antidolorifici” di una“per cercare di prevenire eventuali effetti collaterali”. E’ una delle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità, che ha pubblicato online sul sito un primo piano per chiarire i dubbi dei genitori e smontare diverse fake news.della vaccinazione, questi i consigli degli esperti: “Parla con il bambinodella vaccinazione per spiegargli benesta per fare; riporta al medico vaccinatore eventuali episodi di allergie avuti dal bambino. Per prevenire traumi dovuti a un eventuale svenimento durante la vaccinazione il bambino deve stare seduto o sdraiato”. E dopo il? “Dopo la vaccinazione verrà ...

