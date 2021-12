Vaccini, l’obiettivo del governo: «Completare la somministrazione delle terze dosi entro la fine di febbraio» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il governo punta a Completare tutte le somministrazioni delle terze dosi di vaccino anti Covid entro la fine di febbraio. La stima è del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: «Proseguendo con questo ritmo, nel giro di due mesi e mezzo potremmo Completare la somministrazione delle terze dosi: è questo il traguardo che ci dobbiamo dare», ha detto parlando con Rai News 24. Costa ha parlato anche della proroga dello stato di emergenza: «Lo stato di emergenza può essere utile perché ci permette di affrontare la pandemia con una struttura commissariale. Può essere dunque ragionevole prorogare lo stato di emergenza. Se questo serve per permetterci una gestione più ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilpunta atutte le somministrazionidi vaccino anti Covidladi. La stima è del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: «Proseguendo con questo ritmo, nel giro di due mesi e mezzo potremmola: è questo il traguardo che ci dobbiamo dare», ha detto parlando con Rai News 24. Costa ha parlato anche della proroga dello stato di emergenza: «Lo stato di emergenza può essere utile perché ci permette di affrontare la pandemia con una struttura commissariale. Può essere dunque ragionevole prorogare lo stato di emergenza. Se questo serve per permetterci una gestione più ...

