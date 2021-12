Vaccini covid bimbi 5-11 anni, nel Lazio prenotazioni dal 13 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Vaccini anti covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, al via le prenotazioni nel Lazio dal prossimo 13 dicembre. Lo annuncia l’assessorato alla Sanità della Regione . Per prenotare è sufficiente inserire i dati della tessera sanitaria sulla piattaforma: www.prenotavaccino-covid.regione.Lazio.it/welcome. “Dal 13 dicembre alle ore 16 partiranno le prenotazioni per la vaccinazione pediatrica (5-11 anni) anti-covid”, comunica la Regione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021)antiper i bambini dai 5 agli 11, al via leneldal prossimo 13. Lo annuncia l’assessorato alla Sanità della Regione . Per prenotare è sufficiente inserire i dati della tessera sanitaria sulla piattaforma: www.prenotavaccino-.regione..it/welcome. “Dal 13alle ore 16 partiranno leper la vaccinazione pediatrica (5-11) anti-”, comunica la Regione. L'articolo proviene da Italia Sera.

