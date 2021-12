Vaccini contro l’Aids, la svolta possibile con l’mRna. Gli scienziati: «Siamo ottimisti» (Di venerdì 10 dicembre 2021) La tecnologia mRna, diventata nota con i Vaccini anti Covid, potrebbe portare a una svolta nella lotta contro l’Aids. Nel giro di un anno, un nuovo preparato contro l’Hiv potrebbe iniziare la fase sperimentale. A parlarne al Corriere della Sera è Paolo Lusso, scienziato alla guida del progetto di ricerca e responsabile del Laboratorio di Patogenesi Virale del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) di Washington (diretto da Anthony Fauci). «Questo è un primo passo contro un virus che si è rivelato maestro di mutazioni», spiega Lusso. «La piattaforma mRna ci ha offerto possibilità prima sconosciute». Secondo le stime dello scienziato, il risultato finale non è ancora dietro l’angolo, ma la fase sperimentale è comunque a portata di mano: «Se tutto va bene potremmo ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) La tecnologia mRna, diventata nota con ianti Covid, potrebbe portare a unanella lotta. Nel giro di un anno, un nuovo preparatol’Hiv potrebbe iniziare la fase sperimentale. A parlarne al Corriere della Sera è Paolo Lusso, scienziato alla guida del progetto di ricerca e responsabile del Laboratorio di Patogenesi Virale del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) di Washington (diretto da Anthony Fauci). «Questo è un primo passoun virus che si è rivelato maestro di mutazioni», spiega Lusso. «La piattaforma mRna ci ha offerto possibilità prima sconosciute». Secondo le stime dello scienziato, il risultato finale non è ancora dietro l’angolo, ma la fase sperimentale è comunque a portata di mano: «Se tutto va bene potremmo ...

