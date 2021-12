Vaccini bluff iniettati a 56 pazienti, inchiesta chiusa: il medico verso il processo. E' accusato anche di peculato (Di venerdì 10 dicembre 2021) ANCONA - Otto mesi per cristallizzare i contorni dell'inchiesta, archiviare un'accusa e formularne due ulteriori. La procura ha chiuso le indagini preliminari sull'attività di Sergio Costantini, il ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 10 dicembre 2021) ANCONA - Otto mesi per cristallizzare i contorni dell', archiviare un'accusa e formularne due ulteriori. La procura ha chiuso le indagini preliminari sull'attività di Sergio Costantini, il ...

