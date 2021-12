Vaccini ai bambini. Cosa fare prima? E dopo? Le risposte dell'Iss (Di venerdì 10 dicembre 2021) A metà dicembre, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute, anche i bambini cominceranno a vaccinarsi contro il coronavirus. I dubbi dei genitori sono ancora molti. L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una scheda in cui spiega tutto quello che c’è da sapere, rispondendo alle principali domande e poi smentendo punto per punto alcune fake news che si sono diffuse sulla somministrazione del vaccino anti-Covid ai bambini. Quali sono gli effetti del Covid sui bambini? Anche se in misura minore rispetto all’adulto, anche nell’ età infantile l’infezione da Sars-CoV-2 può comportare dei rischi per la salute, tanto è vero che circa 6 bambini su 1.000vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in terapia intensiva. Inoltre anche nei casi (e sono fortunatamente la grande maggioranza) nei ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) A metà dicembre, secondo quanto previsto dal Ministeroa Salute, anche icominceranno a vaccinarsi contro il coronavirus. I dubbi dei genitori sono ancora molti. L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una scheda in cui spiega tutto quello che c’è da sapere, rispondendo alle principali domande e poi smentendo punto per punto alcune fake news che si sono diffuse sulla somministrazione del vaccino anti-Covid ai. Quali sono gli effetti del Covid sui? Anche se in misura minore rispetto all’adulto, anche nell’ età infantile l’infezione da Sars-CoV-2 può comportare dei rischi per la salute, tanto è vero che circa 6su 1.000vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in terapia intensiva. Inoltre anche nei casi (e sono fortunatamente la grande maggioranza) nei ...

borghi_claudio : Il buon Crisanti è in piena retromarcia... ANDREA CRISANTI CONTRO TUTTI: I VACCINI AI BAMBINI? NON C'E' FRETTA. IM… - EugenioGiani : Partono da venerdì 10 dicembre alle ore 14 i vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni. Sarà possibile prenotare sul… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Villani: 'Anche ai bambini riconosciuto il diritto di essere vaccinati'. Il direttore del dipartimento emer… - barbymila27 : RT @intuslegens: L'#Aifa attesta che i #vaccini anticovid uccidono centinaia di volte più di quelli tradizionali. A fronte di una letalità… - BilliEnrico : @Ansa_ER 16-29 anni miocarditi da vaccino 100 casi su 1M (fonte NEJM [1]). Il tasso di letalità Covid tra i bambini… -