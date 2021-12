Usa: inflazione novembre +6,8% aumento maggiore dal 1982 (Di venerdì 10 dicembre 2021) I prezzi al consumo negli Stati Uniti a novembre sono saliti dello 0,8%, oltre le attese. Su base annua l'aumento è stato del 6,8%. Si tratta dell'aumento maggiore dal 1982. . 10 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) I prezzi al consumo negli Stati Uniti asono saliti dello 0,8%, oltre le attese. Su base annua l'è stato del 6,8%. Si tratta dell'dal. . 10 dicembre 2021

