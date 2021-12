Usa: "I Paesi democratici aumentino i propri rapporti con Taiwan" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo che il Nicaragua ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con Taipei a favore di Pechino gli Stati Uniti invitano i Paesi democratici ad 'aumentare i propri legami con Taiwan'. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo che il Nicaragua ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con Taipei a favore di Pechino gli Stati Uniti invitano iad 'aumentare ilegami con'. '...

Advertising

Agenzia_Ansa : Joe Biden ha parlato oggi con il gruppo dei nove di Bucarest del fianco est dell'Alleanza 'per sottolineare l'impeg… - MediasetTgcom24 : Usa: 'I Paesi democratici aumentino i propri rapporti con Taiwan' #usa - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Joe Biden ha parlato oggi con il gruppo dei nove di Bucarest del fianco est dell'Alleanza 'per sottolineare l'impegno deg… - PivaEdoardo : RT @beltrami_fulvio: #USA, #NATO, #Giappone #Israele hanno 80% del mercato armamenti in forte espansione nel 2021. #Etiopia nuovo Eldora… - duiliod933 : RT @beltrami_fulvio: #USA, #NATO, #Giappone #Israele hanno 80% del mercato armamenti in forte espansione nel 2021. #Etiopia nuovo Eldora… -