Urso ad Atreju | “Contro il terrorismo islamico l’Europa è impreparata Ora la legge contro la radicalizzazione”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) “C’è bisogno di più consapevolezza deldella minaccia esterna». Lo ha detto il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Adolfo, intervenenendo adal dibattito “Homeland. La questione islamica e la libertà religiosa, in Italia e nel mondo”. Riguardo al radicalismoha puntato l’attenzione sull’”espansionismo all’estero perché con la caduta di Kabul” la minaccia è arrivata “alla frontiera del, al Mediterraneo allargato al Corno d’Africa e nel Sahel”. Tutto ciò chiama in causae la difesa europea: si parla di una “forza di intervento rapido di 5mila militari, ma cosa sono 5mila militari se solo l’Italia ha 9mila militari impegnati all’estero?”. poi un ...

...di lui sarebbe difficile tenere insieme questa maggioranza' A guardare il fitto programma di,... Ma c'erano anche politici 'di sinistra', appunto, Letta e Conte, in mezzo ai vari, Fitto, ...E i 400 stipati, tutti con green pass , sotto il tendone diesplodono in un lungo applauso ... Adolfoe l'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove , il deputato avvocato e responsabile ...La cosa ancora più sconcertante è che c’erano più della metà dei panel interamente al maschile (negli altri comunque una donna o poco più). Come quello sulla questione occupazionale in Italia, quello ...Atreju cade alla vigilia di una delicata fase politica. Sarà la vetrina non solo per Fratelli d’Italia, ma anche per i principali leader italiani.