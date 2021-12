Uomini e donne, Marika affossa Armando: il racconto del loro ultimo incontro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Colpo di scena a Uomini e donne, con Marika Geraci che torna sui suoi passi al trono over nel tentativo di conquistare Armando Incarnato, facendo discutere così non poco. Come emerge dalla nuova puntata del dating-show che è ora oggetto di discussione e divide il pubblico in rete, la dama siciliana ha deciso di raggiungere il campano nella sua città, riservandogli una sorpresa il giorno prima dell’esterna che lo avrebbe visto protagonista con la nuova pretendente in studio, Elena. L’incontro tra gli ex conoscenti non è andato a buon fine, tanto che al confronto al centro studio Armando chiude in definitiva con Marika, gettandola in preda ad un momento di sconforto, per poi dare spazio alla nuova corteggiatrice. E intanto, non mancano le annesse contestazioni dei ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Colpo di scena a, conGeraci che torna sui suoi passi al trono over nel tentativo di conquistareIncarnato, facendo discutere così non poco. Come emerge dalla nuova puntata del dating-show che è ora oggetto di discussione e divide il pubblico in rete, la dama siciliana ha deciso di raggiungere il campano nella sua città, riservandogli una sorpresa il giorno prima dell’esterna che lo avrebbe visto protagonista con la nuova pretendente in studio, Elena. L’tra gli ex conoscenti non è andato a buon fine, tanto che al confronto al centro studiochiude in definitiva con, gettandola in preda ad un momento di sconforto, per poi dare spazio alla nuova corteggiatrice. E intanto, non mancano le annesse contestazioni dei ...

