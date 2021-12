Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 10 12 21

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono proprio le puntate come quella odierna che mi riconciliano cone mi fanno ricordare perché – nonostante tutto – ancora lo seguo. Perché una concentrazione di poracci elevata come in quello studio difficilmente la troviamo altrove, questa è la verità. Un ammasso di disperatoni che in nome della lucetta rossa non si fa problemi a prendere la propria dignità, appallottolarla e gettarla nel bidone dell’immondizia più vicino. E di corsa, pure, che è un attimo che vengono rimpiazzati sennò. La prima della lista, ça va sans dire, è sempre Gemma Galgani. Più malata di protagonismo che di Covid, a quanto pare, visto che manco quello l’ha fermata. Anzi, le ha dato l’occasione per giustificare il suo ridicolo slancio nei confronti di un totale sconosciuto come quel Leonardo con la storiella del “è stato come ai tempi delle lettere, in cui si ...