Uomini e Donne anticipazioni, ecco quando sceglierà Roberta Ilaria Giusti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le nuove registrazioni di Uomini e Donne hanno fornito al pubblico molte novità. Le prime anticipazioni rivelano che Roberta Ilaria Giusti, protagonista del Trono Classico, sarebbe pronta a fare la sua scelta. La ragazza sarebbe pronta ad uscire dal programma con uno dei suoi corteggiatori: Samuele Carniani e Luca Salatino. Ilaria sarebbe giunta a delle conclusioni dopo i forti dubbi avuti sui suoi pretendenti, a seguito delle ultime esterne vissute con loro. Uomini e Donne anticipazioni: Ilaria Giusti pronta a scegliere Circolano sul web nuove importanti anticipazioni riguardo le ultime registrazioni di Uomini e Donne. Stando alle ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le nuove registrazioni dihanno fornito al pubblico molte novità. Le primerivelano che, protagonista del Trono Classico, sarebbe pronta a fare la sua scelta. La ragazza sarebbe pronta ad uscire dal programma con uno dei suoi corteggiatori: Samuele Carniani e Luca Salatino.sarebbe giunta a delle conclusioni dopo i forti dubbi avuti sui suoi pretendenti, a seguito delle ultime esterne vissute con loro.pronta a scegliere Circolano sul web nuove importantiriguardo le ultime registrazioni di. Stando alle ...

Advertising

robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - Montecitorio : #9dicembre 1977 - il Parlamento italiano approva la legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia… - ispionline : #Scholz prende il testimone da #Merkel, uscita di scena dopo 16 anni di governo. Il leader socialdemocratico guida… - virusixx : RT @CatiusciaFarru1: Stamattina Soleil mi sta facendo ribrezzo: lei che dice che le fa schifo certa gente (riferito a Sophie e Gian) che… - danieladomenici : RT @Ladynomics: Il nuovo governo tedesco è (per la prima volta) 'gender equal': 8 donne e 8 uomini. E le donne non hanno i soliti ministeri… -