Uomini e Donne anticipazioni 10 dicembre: il ritorno di Gemma Galgani, Andrea Nicole Conte verso la scelta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gemma Galgani è la protagonista assoluta di Uomini e Donne, longevo dating show di Canale 5. La Dama torinese partecipa al programma televisivo da un decennio e il pubblico è ormai affezionato alle sue vicende amorose. Negli anni, Gemma Galgani ha fatto appassionare i telespettatori con relazioni amorose sempre coinvolgenti, come quella con Giorgio Manetti. Ma, fino a oggi, tutti i suoi rapporti amorosi sono finiti male. In questo periodo Gemma Galgani, ha dovuto affrontare anche un problema di salute. La Dama torinese ha, infatti, contratto il Covid-19. Quindi, per molte puntate Gemma Galgani non è stata presente in studio, ma, secondo le anticipazioni della puntata del 10 ...

