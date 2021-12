Uno studio italiano ha dato Alexa ad alcune persone anziane: si sono sentite meglio e meno sole (Di venerdì 10 dicembre 2021) La sperimentazione dell’Università Cattolica ha rivelato che le persone hanno avuto più voglia di usare le nuove tecnologie per comunicare con gli altri dopo avere usato Alexa, che è diminuito lo stress e che si sono sentite meno sole.... Leggi su dday (Di venerdì 10 dicembre 2021) La sperimentazione dell’Università Cattolica ha rivelato che lehanno avuto più voglia di usare le nuove tecnologie per comunicare con gli altri dopo avere usato, che è diminuito lo stress e che si....

Ultime Notizie dalla rete : Uno studio Calcio e Fintech: il fan token della Lazio Uno studio commissionato da BBC News indaga il legame sempre più stretto fra il mondo del calcio e quello delle piattaforme Fintech : è ormai quasi impossibile assistere a una gara senza vedere il ...

Claudio Baglioni, 'Uà - Uomo di varie età': dietro le quinte di un 'life show' Durante le prove con Ultimo è sceso in studio un silenzio assoluto: è stato un momento molto ... Tra un duetto e una corepografia...per Claudio non può mancare uno dei tanti caffè, sempre rigorosamente ...

Le basi dell’invecchiamento cellulare svelate in uno studio italiano Sky Tg24 Studio italiano su Science svela una delle cause dell’invecchiamento e della cataratta Uno studio dei ricercatori del Centro di Biotecnologie Molecolari dell’Università di Torino, guidati dal professor Emilio Hirsch, svela nuovi elementi chiave dei processi di invecchiamento. La ricerca ...

Calcio e Fintech: il fan token della Lazio Il fan token proposto ai tifosi biancocelesti è quello che, fin qui, ha saputo muovere il capitale più significativo: la ricerca di BBC.

