Università | 8 scienziati ateneo Padova nella lista Hcr ‘tra i migliori al mondo’

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Sono pioniere e pionieri nel loro campo di studi e possono vantare una produzione di articoli altamente citati, tanto da collocarsi nell’1% deial mondo per citazioni per settore e anno nel Web of Science. Eccellente risultato per l’degli Studi diche raggiunge – per la prima volta – quota otto ricercatrici e ricercatoridegli Highly Cited Researchers (Hcr) pubblicata da Clarivate Analytics, collocandosi così al primo posto fra gli atenei italiani per numero di ricercatori e ricercatrici Hcr. L'articolo proviene da Ildenaro.it.