Uniamo l’Italia | Carfagna su Fondo coesione | Finanziare ciò che il Pnrr non finanzia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 dicembre 2021) “Ilper lo Sviluppo e la, che spesso nel passato è stato saccheggiato e usato come un bancomat, deve essere utilizzato per integrare e massimizzare altri strumenti come ile i Fondi strutturali europei”. Ad affermarlo è il ministro per il Sud e laTerritoriale Maranel corso del suo intervento in occasione dell’apertura di ‘’, la due giorni di idee e proposte per programmare ildi sviluppo ein programma fino ad oggi. L’obiettivo di questa due giorni “è raccogliere delle idee avviando un percorso il più trasparente possibile e partecipato”. Ilper lo Sviluppo e la, rileva, ad esempio, potrebbe ...