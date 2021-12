Una Vita, anticipazioni 11 dicembre: Aurelio e Natalia arrivano ad Acacias. Israel ritorna (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 11 dicembre: cosa succede nel grande appuntamento di sabato?Ricordiamo che la telenovela inizia alle 15:40. Una Vita, anticipazioni 11 dicembre: Sabina sfida il ladro alla bottega di Lolita Il ladro minaccia ancora Lolita ed “El Sueno de Cabrahigo”, ma arriva Sabina, che colpisce con una scopa il malintenzionato e lui scappa. In seguito il vicinato elogia la ristoratrice per il sangue freddo dimostrato. Antonito discute un problema in Parlamento e Lolita perde i sensi Antonito, in Parlamento, solleva la questione della sicurezza stradale. Intanto Lolita si sente male e sviene. Cosa succede alla moglie del deputato? Fabiana e Casilda risolvono il problema di Alodia e lei parte per l’Argentina Alodia vince la paura della nave e segue Bellita e José in ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una11: cosa succede nel grande appuntamento di sabato?Ricordiamo che la telenovela inizia alle 15:40. Una11: Sabina sfida il ladro alla bottega di Lolita Il ladro minaccia ancora Lolita ed “El Sueno de Cabrahigo”, ma arriva Sabina, che colpisce con una scopa il malintenzionato e lui scappa. In seguito il vicinato elogia la ristoratrice per il sangue freddo dimostrato. Antonito discute un problema in Parlamento e Lolita perde i sensi Antonito, in Parlamento, solleva la questione della sicurezza stradale. Intanto Lolita si sente male e sviene. Cosa succede alla moglie del deputato? Fabiana e Casilda risolvono il problema di Alodia e lei parte per l’Argentina Alodia vince la paura della nave e segue Bellita e José in ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella, in una nota, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di #LinaWertmüller “regista e int… - RobertoBurioni : Chi presenta dati di neutralizzazione in questo modo dimostra una sola cosa: di non capire assolutamente nulla di v… - GassmanGassmann : È dolce rifarsi una vita a Palermo - #GreenHeroes ?@Kyoto_Club? ?@A_LisaCorrado? ?@RBragalone? ?@RobertoGiov? ?… - alfreaudi : RT @pbecchi: La vita diventerà un intervallo di sopravvivenza tra una dose di mRNA e un’altra. A quanto pare è un farmaco miracoloso. https… - artedipulire : Nuvola Rossa sopravvive alla maggior parte dei leader Sioux delle Guerre Indiane, morendo all'età di 87anni il 10di… -