Una vita, anticipazioni 10 dicembre: i timori di Genoveva (Di venerdì 10 dicembre 2021) Genoveva non riuscirà a stare tranquilla nonostante la ritrovata armonia con Felipe. Come ci annunciano le anticipazioni Una vita di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, la donna si spaventerà molto quando troverà davanti alla porta di casa una scatola con dei ritagli di giornale sulla morte di Marcia. Nel frattempo, Liberto deciderà di rivelare a Felipe la verità, ma quest'ultimo non lo lascerà parlare dicendo che preferisce non sapere piuttosto che rinunciare alla felicità. Una vita, trama 10 dicembre: Genoveva spaventata per il contenuto di una scatola La serenità per Genoveva potrebbe durare molto poco. La donna, infatti, sarà vittima di alcuni attacchi da parte di un misterioso uomo che a viso coperto si è introdotto nel palazzo di Acacias 38 per ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 10 dicembre 2021)non riuscirà a stare tranquilla nonostante la ritrovata armonia con Felipe. Come ci annunciano leUnadi oggi, venerdì 102021, la donna si spaventerà molto quando troverà davanti alla porta di casa una scatola con dei ritagli di giornale sulla morte di Marcia. Nel frattempo, Liberto deciderà di rivelare a Felipe la verità, ma quest'ultimo non lo lascerà parlare dicendo che preferisce non sapere piuttosto che rinunciare alla felicità. Una, trama 10spaventata per il contenuto di una scatola La serenità perpotrebbe durare molto poco. La donna, infatti, sarà vittima di alcuni attacchi da parte di un misterioso uomo che a viso coperto si è introdotto nel palazzo di Acacias 38 per ...

