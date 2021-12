(Di venerdì 10 dicembre 2021) 100.000 tweet e oltre 4,4 milioni di telespettatori per la serie di Rai1 Un. Il tanto atteso bacio tra Simone e Manuel è arrivato, i due ragazzi fanno l’amore ma la scena non viene mostrata, suscitando un po’ di delusione nei social. Di sicuro, con tante storie LGBT nella serialità e show, la Rai è sempre in prima linea nell’inclusione, apertura e modernità. Vediamoràdi Un, la serie con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino che andrà in onda giovedì 16 dicembre su Rai1. La seconda stagione ci sarà? I protagonisti ci sperano con tutto il cuore, come si è letto nelle interviste. Storie, emozioni e personaggi entrati nell’anima del pubblico e degli attori. Un– Episodio ...

Advertising

bubinoblog : UN PROFESSORE: COSA SUCCEDE NELL’ULTIMA PUNTATA? LE ANTICIPAZIONI CHOC DEL FINALE #UnProfessore - 27Giacomo : RT @Luca9807: Cooooosa?? Una serie tv RAI su un professore di lettere di sinistra anticonformista che conquista il cuore di ragazzi un po’… - cherrylipvs : la cosa che mi fa rabbia di un professore è che tagliano tutte ste scene rendono Simone e Manuel dei personaggi cos… - zazoomblog : Gelosia e vendetta: cosa c’è dietro l’omicidio del professore alle Saline di Tarquinia - #Gelosia #vendetta:… - CapaGira : RT @RaiStoria: Andrea Moro, docente di linguistica generale, racconta cosa sono le lingue impossibili. Giovanni Ziccardi, professore di in… -

Ultime Notizie dalla rete : PROFESSORE COSA

L'analisi è di Giuseppe Soda,Sda alla Bocconi School of management, ospite del workshop ... laè talmente colossale che forse nessuno ha ancora preso le misure. Avrà costi molto alti, ...Nella conversazione The power of voting con Jason Brennan,della Georgetown University di Washington, e filosofo della politica, alla domanda 'spinge le persone a votare per un determinato partito ?' ha risposto così: Per capirne di più ci ...Myrta Merlino è la figlia della sinologa e professoressa universitaria Annamaria Palermo. Scopriamo cosa c'è da sapere su di lei.Roma, 8 dicembre 2021 - "La dose booster con Moderna non crea alcun problema. Anzi, per chi originariamente ha completato in ciclo vaccinale con Pfizer o altri, la risposta immunitaria può essere anch ...