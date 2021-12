Un attaccante italiano pronto al ritorno in MLS: l’incontro decisivo è imminente! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo una parentesi durata tre anni con l’Al Hilal, Sebastian Giovinco è pronto per il ritorno in MLS con il Toronto. Toronto, Giovinco, ItaliaIl calciatore è atteso nei prossimi giorni nella città canadese e potrà ricominciare la sua avventura dal prossimo gennaio. Nelle passate stagioni, in MLS, ha realizzato ben 73 gol conditi da 44 assist. In ottica di questi dati, Sebastian, ha dichiarato di voler infrangere nuovi record a livello realizzativo. Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo una parentesi durata tre anni con l’Al Hilal, Sebastian Giovinco èper ilin MLS con il Toronto. Toronto, Giovinco, ItaliaIl calciatore è atteso nei prossimi giorni nella città canadese e potrà ricominciare la sua avventura dal prossimo gennaio. Nelle passate stagioni, in MLS, ha realizzato ben 73 gol conditi da 44 assist. In ottica di questi dati, Sebastian, ha dichiarato di voler infrangere nuovi record a livello realizzativo.

