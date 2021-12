UFFICIALE – Tutti negativi i tamponi effettuati in mattinata

Advertising

CremoniniCesare : Oggi è la radio date ufficiale di #Colibrì! ?????? Presto il videoclip. ?? Io vorrei farvi volare. Grazie a tutti.… - cn1926it : UFFICIALE – #Tamponi #Napoli, tutti negativi i componenti del gruppo squadra - ilnapolionline : UFFICIALE - Tutti negativi i tamponi del gruppo squadra del Napoli - - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, E' UFFICIALE ARRIVA IL COMUNICATO DEL CLUB AZZURRO, I TIFOSI NON ASPETTAVANO ALTRO >>>>… - MondoNapoli : UFFICIALE - Sospiro di sollievo: tutti negativi al Covid-19 i tamponi odierni! - -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Tutti

Tutto Napoli

La conferma è giunta dalle pagine del sito, sotto forma di una breve comunicazione che ... Stando a quanto trapelato,coloro che hanno installata sul proprio PC l'edizione Free, ...Questa mattina quandoi vip erano ancora sotto le coperte, si è sentito un audio dalla regia ... La Endemol, in seguito, ha specificato con una notache le offese in questione non erano ...Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. Lo ha comunicato il Napoli sui propri canali social ...La SSD Luiss comunica l’arrivo di Marco Legnini. L’atleta romano classe 1996, 198 centimetri per 92 chilogrammi, ha firmato oggi l’accordo che lo lega ...