UFFICIALE – Tutti negativi ai tamponi effettuati questa mattina alla squadra (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Napoli ha sconfitto in Europa League il Leicester e si è aggiudicato il passaggio del turno. La squadra in inglese aveva sette assenti causa positività al covid-19 e in casa azzurra c’era la preoccupazione di poter contrarre il virus. Napoli esiti tamponi All’indomani della partita è stato effettuato un nuovo giro di tamponi e il Napoli, attraverso i propri canali social, ha diramato gli esiti. Da Castel Volturno giungono ottime notizie, dato che i tamponi sono risultati Tutti negativi. Di seguito il tweet degli azzurri: Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.#ForzaNapoliSempre ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Napoli ha sconfitto in Europa League il Leicester e si è aggiudicato il passaggio del turno. Lain inglese aveva sette assenti causa positività al covid-19 e in casa azzurra c’era la preoccupazione di poter contrarre il virus. Napoli esitiAll’indomani della partita è stato effettuato un nuovo giro die il Napoli, attraverso i propri canali social, ha diramato gli esiti. Da Castel Volturno giungono ottime notizie, dato che isono risultati. Di seguito il tweet degli azzurri:al Covid-19 iai componenti del gruppo.#ForzaNapoliSempre ...

Advertising

CremoniniCesare : Oggi è la radio date ufficiale di #Colibrì! ?????? Presto il videoclip. ?? Io vorrei farvi volare. Grazie a tutti.… - egocentrissima : È UFFICIALE, DOMENICA VADO ALLA REGISTRAZIONE DI AMICI VI OFFRO UNO SPRITZ A TUTTI GRAZIE PER LE CANDELINE - ForzAzzurri1926 : CORONAVIRUS, UFFICIALE NUOVO BOLLETTINO NAZIONALE, TUTTI I NUMERI DELLE ULTIME 24 ORE IN ITALIA >>>>… - si4m0sogniinfum : RT @siamosoloamici: ?? Ok, il singolo Muro è lontanissimo dal disco d'oro. CHE FARE? Direi di condividere nell'# #caroligi UNA SOLA PLAYLIST… - siamosoloamici : ?? Ok, il singolo Muro è lontanissimo dal disco d'oro. CHE FARE? Direi di condividere nell'# #caroligi UNA SOLA PLAY… -