Ue | Italia Viva aderisce al Partito democratico europeo | Gozi ' bella notizia'

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Il(Pde-Edp),fondatore del Gruppo Renew Europe al Parlamento, ha ufficializzato oggi, nel corso del Consiglio che si è tenuto in video conferenza, l'adesione di. Oltre aldell'ex presidente del Consigliono, Matteo Renzi, i Democratici europei hanno accolto anche la deputata ed ex ministro per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo sostenibile del Belgio, Marie-Christine Marghem". Si legge in una nota. "Durante il Consiglio, inoltre, i rappresentanti dei venti partiti e movimenti politici aderenti al Pde hanno rieletto all'unanimità François Bayrou e Sandro, rispettivamente come Presidente e Segretario generale del ...

La riforma dell'Irpef completa "il passaggio formale da erogazione diretta a detrazione fiscale" A tentare di far luce sull'argomento ci ha provato il deputato di, Luigi Marattin, ...Non lo trova strano? "La Lega nel primo governo l'ha votata in cdm, così come Pd, Leu enel secondo governo Conte. Quindi non direi che è stata smantellata quanto che la caduta anticipata ...(Adnkronos) – "Questo è un momento molto felice e significativo. Il Pde è stato creato con Romano Prodi e co-presieduto a lungo con Francesco Rutelli. La matrice che incarna questa grande forza centra ...