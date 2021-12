Ue | il neo-cancelliere Scholz incontra Macron | “Riforma del patto di stabilità? Crescita e solidità delle finanze non sono incompatibili”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il primo viaggio all’estero del neo-Olafè stato in Francia perre Emmanuel, a meno di 24 ore dall’annuncio del suo programma in vista della presidenza Ue che assumerà a gennaio. La “” e la “” non, ha dichiaratoin conferenza stampa a Parigi. Il leader francese intende “ripensare” le regole di bilancio dell’Unione per dar vita ad un’Europa maggiormente orientata verso gli investimenti e la. Per, si “tratta di mantenere questache è stata generata dal piano di rilancio. Dobbiamo nel contempo lavorare alla...

Lo storico legame tra Francia e Germania si è raffreddato negli ultimi anni così iltedesco compie il suo primo viaggio all'estero a Parigi per incontrare il presidente francese. Un segnale che sottintende molto ...PARIGI - Come da tradizione, il primo viaggio ufficiale del nuovotedesco è in Francia . Olaf Scholz arriva a Parigi per incontrare Emmanuel Macron . I due leader si conoscono bene, si erano già visti durante la campagna elettorale tedesca. Nel settembre ...Il cancelliere tedesco al suo primo viaggio diplomatico all'estero, ha sottolineato che "crescita" e "solidità finanziaria" non sono incompatibili ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di avere una «convergenza solida di vedute» con il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha incontrato oggi a Parigi durante la prima missione all' ...