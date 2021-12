Udinese-Milan, la situazione infortunati: recupera soltanto Castillejo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domani, ore 20:45, si giocherà Udinese-Milan alla 'Dacia Arena'. Tra i giocatori in infermeria, solo Samu Castillejo può farcela a tornare Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domani, ore 20:45, si giocheràalla 'Dacia Arena'. Tra i giocatori in infermeria, solo Samupuò farcela a tornare

Advertising

MCriscitiello : Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la… - Telefriuli1 : ???????? ????????, ???????? ?? ??????????. '????????????????????????' ?????????? ?????????? ???????????? ????????'?????????????? Il club friulano segue la rotta indicata da… - PianetaMilan : #VIDEO - #UdineseMilan: 10 curiosità in 90 secondi sulla 17^ giornata / #News - @acmilan #ACMilan #Milan… - JaSamMenna : RT @MilanNewsit: Milan, Ibra titolare anche domani contro l'Udinese - GreenMidnight1 : RT @LucaManinetti: ??Leggera sindrome influenzale per #Pioli. Annullata la conferenza pre Udinese- #Milan -