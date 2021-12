Udinese-Milan, i 22 convocati di Cioffi: riecco Molina, c’è Becao. Out Samir (Di venerdì 10 dicembre 2021) I 22 convocati di Gabriele Cioffi per Udinese-Milan, incontro valevole per la diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022. Dopo il termine dell’era Gotti, nuova linfa per i bianconeri, i quali tenteranno di insidiare la capolista agli ordini del nuovo giovane allenatore. Indisponibile Samir per infortunio, mentre di ritorno Molina e Becao, così come Walace. Presente inoltre Deulofeu e Beto, punti di riferimento per il reparto offensivo friulano. Di seguito le scelte di Cioffi per Udinese-Milan, prima volta da tecnico principale in Serie A; il Diavolo tenterà il colpo fuori casa per mantenere la leadership in classifica. convocati Udinese PORTIERI: Silvestri; Padelli; ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) I 22di Gabrieleper, incontro valevole per la diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022. Dopo il termine dell’era Gotti, nuova linfa per i bianconeri, i quali tenteranno di insidiare la capolista agli ordini del nuovo giovane allenatore. Indisponibileper infortunio, mentre di ritorno, così come Walace. Presente inoltre Deulofeu e Beto, punti di riferimento per il reparto offensivo friulano. Di seguito le scelte diper, prima volta da tecnico principale in Serie A; il Diavolo tenterà il colpo fuori casa per mantenere la leadership in classifica.PORTIERI: Silvestri; Padelli; ...

