Turi (Uil): Organico Covid Ata? Lo chiamerei piuttosto capolarato di stato per gli stagionali" (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Bisogna ridare dignità ai lavoratori scuola che sono stati marginalizzati dal governo. Il nostro no al ripristino della metà dell'Organico Covid, tra lavoratori Ata e docenti, è assoluto. Stiamo parlando di un Organico impropriamente definito tale, perché dura otto mesi. Lo chiamerei piuttosto capolarato di stato per gli stagionali". L'articolo .

