Trump ha fatto favori al Brasile per aprire il suo social? (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo scorso 9 dicembre un gruppo di controllo del governo ha invitato il Congresso a indagare se l’ex presidente Donald Trump abbia usato il potere della sua presidenza per aiutare a gettare le basi per il suo social network pianificato prima di lasciare l’incarico. È quanto riporta un’esclusiva del sito web salon.com. LEGGI ANCHE –> La cartolina fallica dell’ex presidente Usa per augurare buon Natale 2021 che ha ingannato la rete A ottobre, Trump ha annunciato il lancio di un social network e di una piattaforma multimediale attraverso Digital World Acquisition Corp., una società di acquisizioni a scopo speciale (SPAC) che si fonderà con il neo-costituito Trump Media & Technology Group. La SPAC, che è già stata oggetto di indagine da parte della Securities and Exchange Commission e di altri ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo scorso 9 dicembre un gruppo di controllo del governo ha invitato il Congresso a indagare se l’ex presidente Donaldabbia usato il potere della sua presidenza per aiutare a gettare le basi per il suonetwork pianificato prima di lasciare l’incarico. È quanto riporta un’esclusiva del sito web salon.com. LEGGI ANCHE –> La cartolina fallica dell’ex presidente Usa per augurare buon Natale 2021 che ha ingannato la rete A ottobre,ha annunciato il lancio di unnetwork e di una piattaforma multimediale attraverso Digital World Acquisition Corp., una società di acquisizioni a scopo speciale (SPAC) che si fonderà con il neo-costituitoMedia & Technology Group. La SPAC, che è già stata oggetto di indagine da parte della Securities and Exchange Commission e di altri ...

Advertising

cuba98w : RT @giornalettismo: Sembra che l'ex presidente americano Donald Trump abbia fatto favori al Brasile di Jair Bolsonaro per aprire il suo soc… - giornalettismo : Sembra che l'ex presidente americano Donald Trump abbia fatto favori al Brasile di Jair Bolsonaro per aprire il suo… - greenpassnews : Maria Rita Gismondo: Primum non nocere - - allegra134 : RT @BiondoNik: “Berlusconi ha fatto anche cose buone.” dice uno del M5S. Un notevole passo in avanti dopo le pomiciate con Trump e Putin. A… - Mirko92982183 : RT @italia_roby: BOLSONARO HA DETTO AI BRASILIANI DI ARMARSI PERCHE' ALLE PROSSIME ELEZIONI I GLOBALISTI FARANNO LO STESSO GIOCHETTO CHE HA… -