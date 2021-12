"Troveremo altri soldi per le bollette, rischio sconvolgimenti" (Di venerdì 10 dicembre 2021) La misura individuata dal Consiglio dei ministri di ieri contro il caro bollette nonè stata l’ultima. Lo assicura il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti all’assemblea della Cna. “Ieri sono state trovare misure ulteriori, altre si troveranno, il ministro Cingolani è all’opera su questo, ma un conto è tamponare il prossimo trimestre, ma se questo surriscaldamento dei prezzi proseguirà nel 2022, diventerà un problema molto serio e rischia di sconvolgere completamente l’equilibrio economico di tanti settori”, ha detto Giorgetti. Parole che erano arrivate anche dalla Cna. I rincari delle bollette energetichesono insostenibili e l’intervento del Governo è opportuno ma insufficiente, aveva affermato il presidente degli artigiani, Daniele Vaccarino nella relazione all’assemblea annuale precisando che “per non spegnere le pmi italiane che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) La misura individuata dal Consiglio dei ministri di ieri contro il carononè stata l’ultima. Lo assicura il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti all’assemblea della Cna. “Ieri sono state trovare misure ulteriori, altre si troveranno, il ministro Cingolani è all’opera su questo, ma un conto è tamponare il prossimo trimestre, ma se questo surriscaldamento dei prezzi proseguirà nel 2022, diventerà un problema molto serio e rischia di sconvolgere completamente l’equilibrio economico di tanti settori”, ha detto Giorgetti. Parole che erano arrivate anche dalla Cna. I rincari delleenergetichesono insostenibili e l’intervento del Governo è opportuno ma insufficiente, aveva affermato il presidente degli artigiani, Daniele Vaccarino nella relazione all’assemblea annuale precisando che “per non spegnere le pmi italiane che ...

Advertising

ErmannoKilgore : Tempo fa scrissi che il governo cadeva sulle bollette se in Italia il 90% del riscaldamento e ha gas o elettrico ch… - HuffPostItalia : 'Troveremo altri soldi per le bollette, rischio sconvolgimenti' - dipego : @Tersite66 @Antonio_Caramia @Cartabellotta Potrebbero essere conseguenza di entrambe le cose, senza delle quali ci… - BluelNto : #XF2021 se Baltimora non dovesse far successo come solista sicuramente lo troveremo lavorare dietro progetti di alt… - cavallo_susie : Apparire, piuttosto che essere. Quando la smetteremo di conformarci al pensiero altrui, forse troveremo un po’ di… -