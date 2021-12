Trenitalia (Gruppo FS), l'alta velocità del Frecciarossa sbarca sulla linea Parigi - Lione - Milano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Frecciarossa varca le Alpi e raggiunge Lione e Parigi , esportando l'esperienza dell'alta velocità targata Trenitalia e Ferrovie dello Stato Italiane in Francia. Una tappa storica nell'evoluzione ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilvarca le Alpi e raggiunge, esportando l'esperienza dell'targatae Ferrovie dello Stato Italiane in Francia. Una tappa storica nell'evoluzione ...

Advertising

Agenparl : TRENITALIA (GRUPPO FS): L’ALTA VELOCITA’ DEL FRECCIAROSSA SBARCA SULLA LINEA PARIGI-LIONE-MILANO) -… - rivieraweb : Il 12 dicembre Trenitalia (Gruppo FS Italiane). propone più collegamenti fra le grandi città e il Sud.… - MessinaMag : Al via domenica 12 dicembre 2021…, l’orario invernale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) - wesud_news : Un inverno nel segno delle Frecce per la Calabria. Al via domenica 12 dicembre il nuovo orario di Trenitalia (Grupp… - gerryadi : Tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo orario invernale Trenitalia S.p.A. Un gran bel lavoro - dettagliato - sul Co… -