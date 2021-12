Tre big europee si contendono l’ex Roma | la notizia

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Chelsea rischia di far partire Toni Rudiger a parametro zero. Il difensore tedesco, ex, è osservato da diverse squadre molto blasonate. Fra le quali stanno spingendo di più il PSG, il Bayern Monaco ed il Real Madrid. A riportare laè anche Nicolò Schira attraverso un tweet: #RealMadrid, #BayernMunich and #PSG are really interested in Toni #Rudiger as a free agent. His contract expires in June with #Chelsea. The centre-back is waiting for the new bid by #Blues (the first was low) for the contract extension. He asks 4-years contract. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 10, 2021 Il giocatore vorrebbe, però, vestire ancora la maglia dei Blues. Avrebbe richiesto il prolungamento del contratto per altri quattro anni. TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: Follia in Portogallo, i tifosi creano un sito per esonerare ...