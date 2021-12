Trapani | inaugurato al porto il Terminal crociere e passeggeri Monti | La porta ' legale' italiana da e per l' Africa

(Di venerdì 10 dicembre 2021) E' statooggi ildeldi, altra struttura ricettiva dopo ilFast Ferry, realizzato in otto mesi nel 2019. Il valore di questo intervento, assieme ad altri lavori di manutenzione effettuati, è di 7 milioni di euro, Al taglio del nastro erano presenti, assieme al presidente dell'Autorità portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino, il sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri, il sindaco diGiacomo Tranchida. In mattinata, al Museo regionale “Agostino Pepoli”, numerosi esponenti del cluster marittimo hanno preso parte alla terza edizione della conferenza “Noi, ...

"Oggi va al suo posto un altro tassello del nostro piano industriale - ha aggiunto - Prima abbiamo inaugurato il Fast Ferry Terminal, oggi il Terminal Crociere e Passeggeri. Celebriamo, come ...