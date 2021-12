Transizione ecologica - Il governo: "Stop alla vendita di nuove auto endotermiche dal 2035" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una parte consistente del governo italiano ha dato il suo assenso alla proposta della Commissione europea di mettere al bando le motorizzazioni endotermiche a partire dal 2035. Infatti, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica (Cite ), composto dai ministri della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha infatti definito "le tempistiche di sostituzione dei veicoli con motore a combustione interna, decidendo, in linea con la maggior parte dei Paesi avanzati, che il phase out delle automobili nuove con motore a combustione interna dovrà avvenire entro il 2035". Per i ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una parte consistente delitaliano ha dato il suo assensoproposta della Commissione europea di mettere al bando le motorizzazionia partire dal. Infatti, il Comitato interministeriale per la(Cite ), composto dai ministri della, Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha infatti definito "le tempistiche di sostituzione dei veicoli con motore a combustione interna, decidendo, in linea con la maggior parte dei Paesi avanzati, che il phase out dellemobilicon motore a combustione interna dovrà avvenire entro il". Per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Transizione ecologica Auto, il Cite: stop alla produzione di nuovi motori termici entro il 2035 È la determinazione a cui si è arrivati al termine della quarta riunione del Comitato interministeriale per la Transizione ecologica ( Cite ). Un passo importante verso il taglio delle emissioni ...

Nel 2035 la sostituzione delle auto con motore a combustione interna Furgoni e veicoli da trasporto saranno sostituiti nel 2040. Nella quarta riunione del Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, i ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, sono ...

La transizione ecologica ha bisogno di pragmatismo Linkiesta.it Auto, stop alla produzione di nuovi motori a combustione entro il 2035 È la determinazione a cui si è arrivati al termine della quarta riunione del Comitato interministeriale per la Transizione ecologica (Cite). Un passo importante verso il taglio delle emissioni ...

Auto, stop alle auto nuove con motori a combustione entro il 2035 Il governo ha deciso: stop alle automobili nuove con motore a combustione interna entro il 2035, mentre per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri l'uscita dai motori ...

