Transazione energetica, le indicazioni del Comitato interministeriale: "Stop alle nuove auto a combustione interna entro il 2035" (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Il phase out (cioè l'eliminazione graduale, ndr) delle automobili nuove con motore a combustione interna dovrà avvenire entro il 2035, mentre per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri entro il 2040". Lo rende noto il Ministero della Transizione ecologica in un comunicato, al termine della quarta riunione dei Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica. A partecipare i ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che nel corso della riunione, spiega una nota, "hanno definito le tempistiche di sostituzione dei veicoli con motore a combustione".

