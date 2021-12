Traffico Roma del 10-12-2021 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione allerta meteo gialla nel Lazio per le prossime 24 ore e il maltempo complica la situazione delanche nella capitale cominciamo dal raccordo dove ci sono code a tratti in carreggiata interna a tratti non vale Prenestina e in esterna tra Magliana e Catilina difficoltà sul tratto Urbano della A24 poi conclude uscendo datra via Galla Placidia è il raccordo in tangenzialein coda tra la galleria Giovanni XXIII in via Salaria verso San Giovanni e su viale Castrense nei due sensi di marcia particolarmente trafficate le principali arterie della città maggiori disagi al momento in direzione del raccordo su via Flaminia Nuova a partire da Corso di Francia è lungo via Ardeatina da via Andrea Millevoi incidente ancora allenamenti su via di Torrevecchia ...