Traffico Roma del 10-12-2021 ore 17:30 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione allerta meteo gialla nel Lazio per le prossime 24 ore e il maltempo complica la situazione del Traffico anche nella capitale cominciamo dal raccordo dove ci sono code a tratti in carreggiata interna a tratti non vale Prenestina e in esterna tra Magliana e Catilina difficoltà sul tratto Urbano della A24 poi conclude uscendo da Roma tra via Galla Placidia è il raccordo in tangenziale Traffico in coda tra la galleria Giovanni XXIII in via Salaria verso San Giovanni e su viale Castrense nei due sensi di marcia particolarmente trafficate le principali arterie della città maggiori disagi al momento in direzione del raccordo su via Flaminia Nuova a partire da Corso di Francia è lungo via Ardeatina da via Andrea Millevoi incidente ancora allenamenti su via di Torrevecchia ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione allerta meteo gialla nel Lazio per le prossime 24 ore e il maltempo complica la situazione delanche nella capitale cominciamo dal raccordo dove ci sono code a tratti in carreggiata interna a tratti non vale Prenestina e in esterna tra Magliana e Catilina difficoltà sul tratto Urbano della A24 poi conclude uscendo datra via Galla Placidia è il raccordo in tangenzialein coda tra la galleria Giovanni XXIII in via Salaria verso San Giovanni e su viale Castrense nei due sensi di marcia particolarmente trafficate le principali arterie della città maggiori disagi al momento in direzione del raccordo su via Flaminia Nuova a partire da Corso di Francia è lungo via Ardeatina da via Andrea Millevoi incidente ancora allenamenti su via di Torrevecchia ...

Advertising

STEFANIAFELI : Il traffico a #Roma è semplicemente allucinante ?? - Dile : RT @RaiPlay: Semafori intelligenti per gestire il traffico di Roma? Sarà possibile?!??Questa e altre notizie tech nella nuova puntata di #Pl… - AgenziaOpinione : ENAC * ASSETTI INFRASTRUTTURALI: « INCONTRO CON AEROPORTI DI ROMA, PER ANALIZZARE IL TRAFFICO AEREO IN PREVISIONE D… - federconsroma : #Roma, l’intelligenza artificiale per i #semafori: sperimentazione del Comune con #Google per ridurre emissioni e t… - VAIstradeanas : 17:08 #A90 Traffico da Svincolo 30: Autostrada Roma-Fiumicino a Svincolo 28: Ss8 Via Del Mare-V.Ostiense.Velocità :10Km/h -