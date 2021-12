Traffico Roma del 10-12-2021 ore 11:30 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto nel quartiere Trieste chiuso temporaneamente corso Trieste per la potatura di alcuni alberi tra Piazza Istria 6 via Topino deviate le linee bus 38 80 e 88 si allungano le code segnalate sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per incidente accaduto all’altezza di La Tiburtina a partire ora da Bufalotta Porta di Roma e si sono formate delle code anche in carreggiata esterna per i curiosi tra La Rustica e Tiburtina sempre sulla carreggiata esterna ci sono e rallentamenti per Traffico all’altezza dell’ardeatina code invece per incidente sul percorso Urbano della A24 all’altezza della galleria Galla Placidia verso la tangenziale mattinata difficile nella capitale per alcune manifestazioni in corso si ferma la scuola oggi in tutta Italia per uno sciopero generale ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto nel quartiere Trieste chiuso temporaneamente corso Trieste per la potatura di alcuni alberi tra Piazza Istria 6 via Topino deviate le linee bus 38 80 e 88 si allungano le code segnalate sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per incidente accaduto all’altezza di La Tiburtina a partire ora da Bufalotta Porta die si sono formate delle code anche in carreggiata esterna per i curiosi tra La Rustica e Tiburtina sempre sulla carreggiata esterna ci sono e rallentamenti perall’altezza dell’ardeatina code invece per incidente sul percorso Urbano della A24 all’altezza della galleria Galla Placidia verso la tangenziale mattinata difficile nella capitale per alcune manifestazioni in corso si ferma la scuola oggi in tutta Italia per uno sciopero generale ...

