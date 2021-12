Traffico Roma del 10-12-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto ci sono dei problemi per un incidente sulla Prenestina all’altezza di via del Ponte di Nona in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante la temporaneamente chiusa tra via di Pratolungo Prenestino e via Borghesiana un incidente anche al Tuscolano concludi in via di Porta Furba all’incrocio con via Tuscolanain coda Invece sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Laurentina e sulla carreggiata esterna tra Prenestina e Nomentana rallentamenti e code poi sul percorso Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale est aNord superato il raccordo anulare rallentamenti lungo La Flaminia è sulla Salaria in direzione del centro città Cambiamo argomento Sarà una mattinata difficile per alcune manifestazioni nella capitale dalle 9 alle 14 un ...