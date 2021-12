Torna l’Arcobaleno Napoletano: lo spettacolo si mobilita per la ricerca. Sabato 11 premiazione al Sannazzaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) di Maridì Vicedomini E? stata presentata ieri mattina al Caffè Gambrinus di Napoli la X edizione de “l’Arcobaleno Napoletano” un progetto nato da un’idea di Anna Capasso, cantante e attrice dedicato alla memoria di Ileana Bagnaro, scomparsa prematuramente per un male incurabile. “Sono molto felice di presentare questa nuova edizione de “l’Arcobaleno Napoletano dopo una pausa forzata dovuta al buio della pandemia – ha detto la cantante attrice Anna Capasso, protagonista dell’incontro con la stampa al Gambrinus -; il progetto vanta la direzione artistica del giornalista Diego Paura ed è organizzato fin dalla prima stagione in partnership ed a sostegno della Fondazione Melanoma Onlus diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) di Maridì Vicedomini E? stata presentata ieri mattina al Caffè Gambrinus di Napoli la X edizione de “” un progetto nato da un’idea di Anna Capasso, cantante e attrice dedicato alla memoria di Ileana Bagnaro, scomparsa prematuramente per un male incurabile. “Sono molto felice di presentare questa nuova edizione de “dopo una pausa forzata dovuta al buio della pandemia – ha detto la cantante attrice Anna Capasso, protagonista dell’incontro con la stampa al Gambrinus -; il progetto vanta la direzione artistica del giornalista Diego Paura ed è organizzato fin dalla prima stagione in partnership ed a sostegno della Fondazione Melanoma Onlus diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medicotore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli. ...

