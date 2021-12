Torino | discarica abusiva a cielo aperto | 25 tonnellate di rifiuti pericolosi e letali

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La guardia di finanza ha scoperto ad Alpignano, in provincia di, unacon 25dispecialie non, ammassati in un'area adiacente a quella ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torino discarica

Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente

La guardia di finanza ha scoperto ad Alpignano, in provincia di, unaabusiva con 25 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ammassati in un'area adiacente a quella di pertinenza di un imprenditore operante nel settore degli ...Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza diha individuato, nell'ambito dei quotidiani controlli economico - finanziari del territorio, una vasta area degradata, sita nel comune di Alpignano (TO), ove erano ammassati disomogenei cumuli ...La guardia di finanza ha scoperto ad Alpignano, in provincia di Torino, una discarica abusiva con 25 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ammassati in ...Una discarica abusiva: una vasta area degradata dove erano ammassati enormi cumuli di rifiuti: 25 tonnellate. La Guardia di finanza di Torino ha individuato la discarica ad Alpignano (Torino), nell'am ...