Torino Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 10 dicembre 2021)è una gara della diciasettesima giornata di Serie A che si svolgerà domenica 12 dicembre alle ore 12.30. La partita vede da una parte una squadra in formissima come ile dall’altra unpronto a combattere. Mihajlovic affronta il nuovo Toro di Juric e spera di ribaltare la statistica. Ilinfatti ha perso cinque delle ultime otto sfide in casa del. Come scenderanno in campo le squadre? Juric contro il collega balcano si gioca punti importanti. Ilè avanti di cinque punti ma il Toro ha dalla sua la spinta dell’Olimpico Grande. Il croato dovrebbe schierare, salvo infortuni last minute, la sua formazione tipo. In porta Milinkovis-Savic, in difesa trio composto Zima, Bremer e Buongiorno. ...