The Voice Senior, nuova puntata di Antonella Clerici: D'Alessio, Clementino, Bertè e Berti a caccia di talenti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel terzo appuntamento con il talent show i concorrenti avranno ancora il compito di convincere i coach a fargli girare la loro sedia. The Voice Senior venerdì 10 dicembre 2021 continua la sua caratteristica fase delle Blind Auditions alla ricerca delle voci over 60 più belle d'Italia da assegnare alle squadre dei quattro agguerriti coach della trasmissione. A gestire le operazioni ci sarà ancora una volta Antonella Clerici, affiancata ovviamente anche nel terzo appuntamento da Gigi D'Alessio, Clementino, Loredana Bertè e sempre meglio inserita Orietta Berti. Scopriamo quello che c'è da sapere sulla terza puntata di The Voice Senior in onda venerdì 10 dicembre 2021 su Rai1 a partire dalle ore ...

