The Rescue – Il salvataggio dei ragazzi In arrivo su Disney+ il documentario sui 12 ragazzi

Tutto è pronto per l'arrivo di un nuovo documentario su Disney+. Si tratta di The Rescue – Il salvataggio dei ragazzi, basato su una storia vera e molto apprezzato dalla critica. Il titolo, dopo essere stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival del 2021, ha vinto molteplici premi come il Camden Film Festival e il Bend Film Festival. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, nel parlare del progetto, si sono focalizzati sull'aspetto umano che è emerso da esso. Il titolo, oltre a descrivere un salvataggio, mette in luce la veridicità dei sentimenti umani e la capacità di collaborare: Nel realizzare il film, ci è stata ricordata la bellezza dell'umanità, specialmente dopo gli ultimi anni in cui il mondo è sembrato più diviso che mai

