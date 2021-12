The Matrix Reissue: la saga nelle sale il 13-15 dicembre, la lista dei cinema (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dal 13 al 15 dicembre ritorna nelle sale italiane il primo capitolo della saga ideata dalle sorelle Wachowski: ecco dove si potrà assistere a The Matrix Reissue. La saga delle sorelle Wachowski, in attesa del debutto del quarto capitolo, tornerà nelle sale con The Matrix Reissue, il film con star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, e ora sono stati svelati i cinema aderenti all'iniziativa. I fan che stanno aspettando con impazienza l'arrivo di Resurrections per scoprire cosa accadrà a Neo e Trinity potranno così rinfrescarsi la memoria sul primo capitolo della storia, in cui erano coinvolti anche Laurence Fishburne e Hugo Weaving, assenti dalla prossima avventura. Distribuito da Warner ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dal 13 al 15ritornaitaliane il primo capitolo dellaideata dalle sorelle Wachowski: ecco dove si potrà assistere a The. Ladelle sorelle Wachowski, in attesa del debutto del quarto capitolo, torneràcon The, il film con star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, e ora sono stati svelati iaderenti all'iniziativa. I fan che stanno aspettando con impazienza l'arrivo di Resurrections per scoprire cosa accadrà a Neo e Trinity potranno così rinfrescarsi la memoria sul primo capitolo della storia, in cui erano coinvolti anche Laurence Fishburne e Hugo Weaving, assenti dalla prossima avventura. Distribuito da Warner ...

Advertising

Asgard_Hydra : The Matrix Awakens: arriva l'esperienza in Unreal Engine 5 | Lega Nerd - stra_roma : @4n1mo51t1som1n4 The Chief, the Matrix, Pau e il Barone...dal mondo dei sogni è tutto!!! - infoitscienza : The Matrix Awakens è il capolavoro di Epic: la demo include 7.000 palazzi, 35.000 NPC e miliardi di poligoni - infoitscienza : The Matrix Awakens è 'un'incredibile vetrina next-gen da non perdere' per Digital Foundry - User88994049 : ISSO SIM É GAME NEXT-GEN!! - The Matrix Awakens (PS5) -