The Matrix Awakens: il futuro della narrazione next-gen [video] (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una nuova esperienza interattiva ambientata nel mondo di Matrix è appena andata in onda, offrendo ai giocatori un'esperienza immersiva e in tempo reale grazie all'Unreal Engine 5 di Epic Games su PlayStation 5 e Xbox Series X. Mentre la demo giocabile, The Matrix Awakens, non ha collegamenti espliciti con The Matrix Resurrections, il quarto film del franchise, Epic presenta l'esperienza come "il futuro della narrazione". Come nasce il progetto Polygon ha avuto l'opportunità di parlare con il direttore tecnico Jeff Farris e il direttore artistico Jerome Platteaux su come è nata la collaborazione di Epic con la regista di The Matrix Resurrections Lana Wachowski. Secondo Platteaux, The Matrix Awakens è nato ...

