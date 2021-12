The Batman: Warner sta decidendo tra due diversi montaggi del film (Di sabato 11 dicembre 2021) Attualmente esistono due diversi montaggi di The Batman, il film di Matt Reeves con star Robert Pattinson, e Warner Bros sta per scegliere quale versione distribuire. Warner Bros starebbe valutando due diversi montaggi di The Batman, il film con protagonista Robert Pattinson, in vista della distribuzione nelle sale del progetto. L'indiscrezione, condivisa online da The Hollywood Reporter, potrebbe inoltre essere legata all'attore Barry Keoghan. Un mese fa Eric Keoghan, fratello di Barry, aveva parlato del coinvolgimento del giovane attore in The Batman sostenendo che avrebbe interpretato il Joker. Il post è stato poi cancellato, ma i fan ormai avevano notato questo interessante dettaglio riguardante il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 dicembre 2021) Attualmente esistono duedi The, ildi Matt Reeves con star Robert Pattinson, eBros sta per scegliere quale versione distribuire.Bros starebbe valutando duedi The, ilcon protagonista Robert Pattinson, in vista della distribuzione nelle sale del progetto. L'indiscrezione, condivisa online da The Hollywood Reporter, potrebbe inoltre essere legata all'attore Barry Keoghan. Un mese fa Eric Keoghan, fratello di Barry, aveva parlato del coinvolgimento del giovane attore in Thesostenendo che avrebbe interpretato il Joker. Il post è stato poi cancellato, ma i fan ormai avevano notato questo interessante dettaglio riguardante il ...

