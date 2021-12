TGA 2021 | Warner Bros annuncia il gioco di Wonder Woman

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel corso dei TGAhato che Monolith Productions è attualmente al lavoro su di undedicato aLa nottata che è stata caratterizzata dai TGAha riservato, come promesso dallo stesso Geoff Keighley nei giorni scorsi, da un corposo numero di annunci legati a titoli inediti. E tra questi troviamo il nuovo lavoro firmato Monolith Productions, che come confermato da, è al lavoro su di undedicato a. Il lavoro degli autori di La Terra di Mezzo: Shadow of Mordor e La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra, è stato ufficialmente mostrato al pubblico per mezzo di un breve teaser trailer, che come ...

Nelle scorse ore si è conclusa la lunga nottata dei The Game Awards, l'ultimo momento celebrativo dell'anno per l'industria videoludica. Gli Oscar dei videogame , così vengono definiti ie il loro sistema di votazione basato su categorie e nomination che ...Ma guardando alla statistiche complessive, quali sono stati i giochi più premiati ? Quali i publisher che hanno portato a casa più premi? I giochi più premiati aiAndando a verificare ...Durante i The Game Awards 2021, è stato svelato un nuovo personaggio e l'imminente playtest dell'Open Beta del fenomeno dei giochi di combattimento THE ...Durante i TGA 2021, il titolo di Sharkmob Vampire: The Masquerade - Bloodhunt si è mostrato all'opera per mezzo di un nuovo gameplay trailer.