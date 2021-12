TGA 2021 | nuovo trailer per Monster Hunter Rise Sunbreak

(Di venerdì 10 dicembre 2021)torna a mostrarsi con un, in occasione dei TGA. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Durante i TGA, Capcom ha deciso di mostrarci unscorcio di quello che ci aspetta in. L’ultimo capitolo del famoso hunting game, il quale, dopo un ottimo lancio su Nintendo Switch si prepara a debuttare anche su PC, riceverà il prossimo anno un enorme DLC intitolato appunto, contenente numerose novità. La finestra di lancio dei nuovi contenuti aggiuntivi è confermata per l’estate 2022. Tanti nuovi annunci ai TGA, c’è anche ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TGA 2021

..., che vi ricordiamo saranno poco meno di cinquanta , tra cui quattro o cinque di altissimo profilo . Il reboot di Saints Row è stato accolto negativamente dopo la presentazione alla Gamescom, ...Ha stravinto, insomma, l'unico gioco che non era ancora disponibile per intero " e che proprio per questo motivo, come fu lo scorso anno per Cyberpunk 2077 , nominabile solo nel, non rientrava ...Con l'espansione AWE di Control e alcuni riferimenti presenti nel gioco base, sappiamo che la storia di Jesse Faden è ambientata nello stesso universo narrativo di Alan Wake. Come sappiamo, Remed ...Ai TGA ci saranno sorprese per gli utenti Xbox Game Pass su .... Ci saranno sicuramente tonnellate di annunci, trailer e ovviamente saranno assegnati gli importanti premi. Durante lo show sono attese ...